Владимир Быстров: Бакаев - единственное светлое пятно в «Спартаке» Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров поделился мнением об игре красно-белых в домашнем матче с «Уралом».

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- Бакаев - единственное светлое пятно в этой команде. Он может взять игру на себя, обострить. Другим значит нужно помогать. Почему тогда Джикия не сказал про Ларссона, Тиля, Крала, Понсе? Его спросили не плохой или хороший Бакаев, он сам продолжил эту тему. Сам это вынес на обсуждение. «Спартак» не Тула»… Зачем переходить на личности? Хороший опытный игрок, наоборот, должен помочь молодому игроку. Сейчас не лучший момент. Видно, что нет там коллектива, - рассказал Быстров в эфире «Матч ТВ».

Напомним, что «Спартак» в субботу проиграл на своем поле «Уралу» в 9-м туре российской премьер-лиги со счетом 1:2. После этой игры «Спартак», имея в активе 14 очков, расположился на шестой строчке в турнирной таблице РПЛ.