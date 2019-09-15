Владимир Быстров – о Кононове: Сколько можно терпеть и смотреть? Экс-полузащитник сборной России Владимир Быстров, комментируя поражение «Спартака» от «Урала» со счётом 1:2, призвал к увольнению главного тренера красно-белых Олег Кононова.

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– После каждого проигрыша «Спартака» начинается разговор про увольнение Кононова. Конечно, эта игра может повлиять на развитие его карьеры. Сколько можно терпеть и смотреть? Видно, что тренер не руководит своими игроками. Кто в лес, кто по дрова. Чего нам лапшу на уши вешают? Объявите сразу, что в этом сезоне команда будет бороться за седьмое место, тогда все вопросы снимаются, – сказал Быстров в эфире «Матч ТВ».