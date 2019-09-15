«Оренбург» - «Рубин». Деспотович и Могилевец начнут матч с первых минут - Советский спорт
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15 сентября 2019 13:08ФутболВащенко Сергей

«Оренбург» - «Рубин». Деспотович и Могилевец начнут матч с первых минут

В воскресенье на стадионе «Газовик» в Оренбурге состоится матч 9-го тура чемпионата России между местным «Оренбургом» и казанским «Рубином».

Команды уже объявили стартовые составы на игру, которая начнется в 14:00 по московскому времени.

Стартовые составы

«Оренбург»: Климович, Сиваков, Терехов, Зотов, Козлов, Радакович, Аюпов, Мишкич, Рикарду, Шкофлек, Деспотович.
«Рубин»: Дюпин, Плиев, Данченко, Степанов, Уремович, Башкиров, Могилевец, Ташаев, Игорь Коновалов, Зуев, Марков.

Напомним, что «Оренбург» занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в своем активе всего пять очков после восьми матчей. «Рубин» с десятью очками расположился на десятом месте.

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