Защитник «Баварии» Алаба выбыл на неопределенный срок из-за травмы бедра Защитник мюнхенского «Баварии» и сборной Австрии по футболу Давид Алаба получил травму — разрыв мышечного волокна в области приводящей мышцы левого бедра. Об этом сообщает официальный сайт команды.

Загрузка... Футболист получил повреждение на разминке перед матчем четвертого тура чемпионата Германии против «Лейпцига» (1:1). Медицинский штаб «Баварии» не спешит сообщать, когда игрок вернется на футбольное поле. В этом сезоне Алаба провел пять матчей за «Баварию» и забил один гол.