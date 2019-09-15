Родриго Эрнандес: «Манчестер Сити» сделает все, чтобы разгромить «Шахтер» Полузащитник «Манчестер Сити» Родриго Эрнандес заявил, что после поражения в матче от «Норвича» (2:3) в рамках чемпионата Англии по футболу, «горожане» хотят сорвать всю злость на донецком «Шахтере» в Лиге чемпионов.

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«Матч против «Норвича» мы провели не лучшим образом. Мы допустили много ненужных ошибок и проиграли. Будем работать над тем, чтобы в будущем исправить ситуацию. Обычно после таких неудач, следующий соперник должен быть разгромлен. Это мы и попытаемся сделать в следующей игре — просто уничтожить соперников», - сказал Эрнандес.

Добавим, что «Манчестер Сити» свою следующую игру проведет в Лиге чемпионов против «Шахтера». Матч состоится 18 сентября в Харькове.