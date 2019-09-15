Месси может сыграть в матче против «Боруссии» в Лиге чемпионов Форвард «Барселоны» Лионель Месси вернулся в общую группу команды перед матчем первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Боруссии» из Дортмунда.

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Как сообщает официальный сайт каталонского клуба, вместе с командой также тренируется Усман Дембеле.

Напомним, что Месси в этом сезоне еще не выходил на футбольное поле из-за травмы икроножной мышцы.

Добавим, что матч «Боруссия» - «Барселона» состоится 17 сентября и начнется в 22:00 по московскому времени.