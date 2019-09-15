Антон Миранчук не сыграет с «Байером» из-за травмы Атакующий полузащитник московского «Локомотива» Антон Миранчук не сможет принять участие в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов с немецким «Байером» по причине полученной травмы.

«МРТ показала, что у Антона травма стопы, но сроки восстановления пока не ясны. Будем сейчас в Германии и там проконсультируемся. В матче с «Байером» он уже точно не сыграет, а дальше посмотрим», - сказал Кикнадзе.

Напомним, что футболист сборной России получил повреждение в игре 9-го тура чемпионата России против «Сочи» (1:0).

«Локомотив» стартует в Лиге чемпионов 18 сентября. «Железнодорожники» на выезде сыграют с «Байером».