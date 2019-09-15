Томас Цорн: Кононов не подавал в отставку Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн на встрече с болельщиками заявил, что главный тренер команды Олег Кононов не подавал в отставку.

Новости СМИ2 «Нет, он не подал в отставку», - сказал Цорн. Напомним, что в субботу «Спартак» в рамках 9-го тура чемпионата России на своем поле уступил «Уралу» со счетом 1:2. На данный момент команда занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 14 очков.