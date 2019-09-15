Георгий Джикия: Сложилось так, что у «Спартака» сейчас черная полоса, это никуда не годится Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия заявил, что рассчитывает на поддержку фанатов. Об этом он сказал на встрече с болельщиками клуба.

Загрузка...

«Сложилось так, что у команды сейчас черная полоса, это никуда не годится. Мы ищем ответы на вопрос, почему это происходит, виноваты в этом мы, мы вместе отвечаем за результат. Нам очень важно, что происходит на трибунах, надеемся на единение», - заявил Джикия.

Напомним, что 14 сентября «Спартак» на своем поле уступил «Уралу» со счетом 1:2 в рамках 9-го тура РПЛ. Для московского клуба это поражение стало третьим подряд в различных турнирах.

На данный момент «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, имея в своем активе 14 очков.

Ранее команда под руководством Олега Кононова не смогла пробиться в групповой этап Лиги Европы, уступив по сумме двух матчей португальской «Браге» (0:1, 1:2).

Добавим, что на встрече с болельщиками генеральный директор «Спартака» Томас Цорн заявил, что Кононов не подавал в отставку с поста главного тренера команды.