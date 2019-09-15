Олег Кононов: О том, плохо я мотивирую или хорошо, должны говорить игроки Главный тренер «Спартака» Олег Кононов ответил на упрек фаната в том, что у него не получается мотивировать футболистов так, чтобы они «грызли газон» во время матчей.

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«Я мотивирую команду. Если я не буду мотивировать команду как тренер, то никакой игры вообще не будет. Дело не в мотивации, а в том, что против «Спартака» всегда играют с полной самоотдачей. Мы должны быть в два раза сильнее в этом компоненте. Мы над этим работаем. Помимо мотивации, нужна еще стройность в игре в атаке и в отборе. Самое главное, чтобы был баланс. А о том, плохо я мотивирую или хорошо, должны говорить игроки», — сказал Кононов.

Напомним, что 14 сентября «Спартак» на своем поле уступил «Уралу» со счетом 1:2 в рамках 9-го тура РПЛ. Для московского клуба это поражение стало третьим подряд в различных турнирах.

На данный момент «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, имея в своем активе 14 очков.

Ранее команда под руководством Олега Кононова не смогла пробиться в групповой этап Лиги Европы, уступив по сумме двух матчей португальской «Браге» (0:1, 1:2).

Добавим, что на встрече с болельщиками генеральный директор «Спартака» Томас Цорн заявил, что Кононов не подавал в отставку с поста главного тренера команды.