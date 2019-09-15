Кверквелия не сыграет с «Байером». Участие Хеведеса в матче под вопросом

«Сможет ли сыграть против «Байера» Кверквелия? Нет», - сказал Семин.
Добавим, что в игре не примет участие и атакующий полузащитник Антон Миранчук, который получил травму в игре 9-го тура чемпионата России против «Сочи» (1:0).
Неизвестно, сможет ли против «Байера» сыграть защитник Бенедикт Хеведес. Он также в матче против «Сочи» получил повреждение.
«У него сильное повреждение. Вы видели фотографии? Как будто боксерский поединок», - отметил Семин.
Напомним, что матч «Байер» - «Локомотив» состоится 18 сентября. Игра начнется в 22:00 по московскому времени.
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