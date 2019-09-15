Кверквелия не сыграет с «Байером». Участие Хеведеса в матче под вопросом Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин заявил, что защитник команды Соломон Кверквелия не сыграет в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов против леверкузенского «Байера».

«Сможет ли сыграть против «Байера» Кверквелия? Нет», - сказал Семин.

Добавим, что в игре не примет участие и атакующий полузащитник Антон Миранчук, который получил травму в игре 9-го тура чемпионата России против «Сочи» (1:0).

Неизвестно, сможет ли против «Байера» сыграть защитник Бенедикт Хеведес. Он также в матче против «Сочи» получил повреждение.

«У него сильное повреждение. Вы видели фотографии? Как будто боксерский поединок», - отметил Семин.

Напомним, что матч «Байер» - «Локомотив» состоится 18 сентября. Игра начнется в 22:00 по московскому времени.