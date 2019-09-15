«Эспаньол» покинул зону вылета в Примере «Эйбар» проиграл «Эспаньолу» на своем поле в рамках 4-го тура чемпионата Испании. Матч завершился победой гостей со счетом 2:1.

Загрузка... На 58-й минуте встречи футболисты «Эйбара» открыли счет в матче усилиями Ивана Рамиса. Гости отыгрались на 76-й минуте, мяч забил Факундо Феррейра. А спустя три минуты Эстебан Гранеро забил решающий гол. В самой концовке матча вторую желтую карточку получил футболист каталонского клуба Налдо. «Эспаньол» поднялся на 16-е место в турнирной таблице Примеры, «Эйбар» остался на 19-м строчке.