«Тамбов» - ЦСКА. Нисимура выйдет с первых минут В Саранске в воскресенье пройдет матч 9-го тура чемпионата России по футболу между «Тамбовом» и ЦСКА. Игра начнется в 16:30 по московскому времени.

Загрузка... Уже известны стартовые составы команд на эту игру. Так, в составе гостей с первых минут выйдут Никола Влашич, Федор Чалов и Такума Нисимура. Стартовые составы команд «Тамбов»: Шелия, Рыбин, Ойеволе, Таказов, Тетрашвили, Грицаенко, Осипенко, Чуперка, Аппаев, Костюков, Мелкадзе.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Гогуа, Ахметов, Кучаев, Обляков, Влашич, Чалов, Нисимура.