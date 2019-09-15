Томас Цорн: Почему не увольняют Кононова? Решения в клубе принимаются не одной персоной Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн на встрече с болельщиками рассказал, почему не увольняют главного тренера красно-белых Олега Кононова.

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- Все решения в клубе принимаются не одной персоной. У нас есть совет директоров, у нас есть главный акционер, который тоже участвует в собраниях, поэтому на этот вопрос мы не сможем ответить, - цитирует Цорна Sport24.ru.

Ранее генеральный директор московского клуба заявил, что Кононов не подавал в отставку.

Напомним, что в субботу «Спартак» в рамках 9-го тура чемпионата России на своем поле уступил «Уралу» со счетом 1:2.

На данный момент команда занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 14 очков. В следующем туре российской премьер-лиги красно-белые сыграют против «Уфы».

Добавим, что «Спартак» под руководством Кононова не смог пробиться в групповой этап Лиги Европы, уступив по сумме двух матчей португальской «Браге» (0:1, 1:2).