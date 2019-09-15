Соперник ЦСКА по Лиге Европы «Эспаньол» в гостях одержал победу над «Эйбаром» Футболисты «Эспаньол» переиграли «Эйбар» в выездном матче 4-го тура чемпионата Испании со счетом 2:1.

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В составе каталонской команды голами отметились Факундо Феррейра (76-я минута) и Эстебан Гранеро (79). У хозяев поля точным ударом отличился Иван Рамис (58).

Отметим, что в компенсированное время матча с поля был удален защитник каталонцев Налдо Перейра.

После этой игры «Эспаньол» набрал четыре очка и поднялся на 16-е место в турнирной таблице примеры

Добавим, что в рамках Лиги Европы каталонский клуб сыграет в одной группе с ЦСКА. Первый матч между российской и испанской командой пройдет 3 октября в Москве, ответная встреча состоится 12 декабря в Барселоне.