Гол Кришито не спас «Дженоа» от поражения в матче с «Аталантой» Футболисты «Аталанты» обыграли «Дженоа» в выездном матче 3-го тура чемпионата Италии со счетом 2:1.

В составе команды из Бергамо голами отметились Луис Муриэль (64-я минута, пен.) и Дуван Сапата (90+5). У клуба из Генуи отличился Доменико Кришито (90+1, пен.).

После этой победы «Аталанта» набрала шесть очков и поднялась на пятую строчку в турнирной таблице серии А. «Дженоа», имея в активе четыре очка, занимает девятое место.

В следующем туре «Аталанта» на своем поле сыграет против «Фиорентины», а «Дженоа» в гостях встретится с «Кальяри».