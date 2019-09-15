«Тамбов» - ЦСКА. Чалов не смог реализовать пенальти В воскресенье, 15 августа, на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске проходит матч 9-го тура российской премьер-лиги между «Тамбовом» и ЦСКА.

Загрузка... На 64-й минуте главный арбитр матча Михаил Вилков назначил 11-метровый удар в ворота тамбовской команды, однако форвард армейцев Федор Чалов не смог переиграть голкипера Гиорги Шелию. На данный момент идет второй тайм встречи, счет равный – 0:0.