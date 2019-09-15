«Тамбов» - ЦСКА. Чалов не смог реализовать пенальти

На 64-й минуте главный арбитр матча Михаил Вилков назначил 11-метровый удар в ворота тамбовской команды, однако форвард армейцев Федор Чалов не смог переиграть голкипера Гиорги Шелию.
На данный момент идет второй тайм встречи, счет равный – 0:0.
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