«Тамбов» - ЦСКА. Чалов не смог реализовать пенальти - Советский спорт
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15 сентября 2019 18:05Футбол

«Тамбов» - ЦСКА. Чалов не смог реализовать пенальти

В воскресенье, 15 августа, на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске проходит матч 9-го тура российской премьер-лиги между «Тамбовом» и ЦСКА.

На 64-й минуте главный арбитр матча Михаил Вилков назначил 11-метровый удар в ворота тамбовской команды, однако форвард армейцев Федор Чалов не смог переиграть голкипера Гиорги Шелию.

На данный момент идет второй тайм встречи, счет равный – 0:0.

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