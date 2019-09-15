ЦСКА обыграл на выезде «Тамбов» и поднялся на второе место в таблице РПЛ

Встреча прошла на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске и завершилась победой московского клуба со счетом 2:0. В составе армейцев голами отметились Кристиян Бистрович (84-я минута) и Хердур Магнуссон (90+4).
Отметим, что на 66-й минуте игры нападающий армейцев Федор Чалов не смог реализовать 11-метровый удар, а на 72-й с поля был удален полузащитник тамбовского клуба Валерий Чуперка.
После этой игры ЦСКА набрал 19 очков и поднялся на вторую строчку в турнирной таблице РПЛ. «Тамбов», имея в активе пять очков, расположился на 16-м месте.
В следующем туре ЦСКА на своем поле сыграет против «Краснодара», а «Тамбов» дома встретится с «Ростовом».
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