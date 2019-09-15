«Краснодар» - «Крылья Советов»: Стартовые составы команд Стали известны стартовые составы «Краснодара» и «Крыльев Советов» на матч 9-го тура российской премьер-лиги.

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Рамирес, Спайич, Камболов, Олссон, де Вильена, Ари, Сулейманов, Вандерсон.

Запасные: Адамов, Ещенко, Скопинцев, Фьолусон, Стоцкий, Уткин, Кайо, Намли, Игнатьев, Берг.

«Крылья Советов»: Рыжиков, Комбаров, Полуяхтов, Чернов, Карпов, Гацкан, Тимофеев, Кабутов, Зиньковский, Канунников, Соболев.

Запасные: Овсянников, Бурлак, Чичерин, Лысцов, Терехов, Якуба, Киселев, Мияйлович, Антон, Смирнов, Гынсарь, Радонич.

Добавим, что матч состоится на стадионе «Краснодар» и начнется в 19:00 по московскому времени.