Хердур Магнуссон: «Тамбов» незаслуженно находится на последнем месте Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон поделился мнением об игре «Тамбова» в матче 9-го тура российской премьер-лиги.

- «Тамбов» - очень серьезный соперник, с ним сложно играть. То, что эта команда на последнем месте - незаслуженный результат, - сказал Магнуссон в эфире телеканала «Матч Премьер».

Напомним, что ЦСКА обыграл «Тамбов» в гостевом матче 9-го тура чемпионата России со счетом 2:0.