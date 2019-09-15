Роман Широков: Думаю, Влашич вернется на свой уровень Бывший полузащитник сборной России Роман Широков поделился мнением об игре полузащитника ЦСКА Николы Влашича в матче с «Тамбовом».

— Влашич может раздавать передачи, но когда соперник низко обороняется, пасовать некуда, только если за лицевую линию. Возможно, партнеры плохо открываются. Другое дело, что у Влашича тоже есть дальний удар и можно этим пользоваться. ЦСКА мало создавал с игры против «Тамбова» при плотной, низкой обороне. Конечно, нужно было применить секретное оружие — дальние удары. Думаю, Влашич вернется на свой уровень. Тем более, сейчас начинается Лига Европы, — рассказал Широков в эфире «Все на Матч!».

Напомним, что ЦСКА обыграл «Тамбов» в гостевом матче 9-го тура чемпионата России со счетом 2:0.