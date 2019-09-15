Мхитарян забил гол в дебютном матче за «Рому» В воскресенье, 15 сентября, на стадионе «Олимпико» в Риме проходит матч 3-го тура чемпионата Италии между «Ромой» и «Сассуоло».

Полузащитник «римлян» Генрих Мхитарян отметился голом в дебютном матче за итальянский клуб. Хавбек отличился на 22-й минуте встречи, откликнувшись на передачу Лоренцо Пеллегрини и пробив в ближний угол мимо голкипера «Сассуоло» Андреа Консильи.

Напомним, что Мхитарян, права на которого принадлежат лондонскому «Арсеналу», выступает за «Рому» на правах аренды.

Добавим, что во встрече «Рома» - «Сассуоло» заканчивается первый тайм, счет в матче 4:0 в пользу римского клуба.