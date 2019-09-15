Борис Игнатьев: Правильно было бы дать Кононову доработать в «Спартаке» до зимнего перерыва Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился мнением о возможной отставке наставника «Спартака» Олега Кононова.

Загрузка...

- Уволить можно, и жизнь показывает, что, как правило, после прихода нового тренера на некоторое время футболисты находят дополнительные ресурсы, команда двигается вперед, а дальше все опять приходит к тому же знаменателю.

Болельщики постоянно вспоминают Массимо Карреру? Ну, тогда, скорее, надо звать Олега Ивановича Романцева, он больше в разы выиграл.

Я считаю, правильно было бы дать Кононову доработать до зимнего перерыва, и если тренер не поправит ситуацию, придет новый человек, и у него будет время на то, чтобы определиться с возможностями игроков, - приводит слова Игнатьева «РИА Новости».

Напомним, что в субботу, 14 сентября, «Спартак» в рамках 9-го тура чемпионата России на своем поле уступил «Уралу» со счетом 1:2. На данный момент команда занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 14 очков.

Добавим, что ранее «Спартак» под руководством Кононова не смог пробиться в групповой этап Лиги Европы, уступив по сумме двух матчей португальской «Браге» (0:1, 1:2).