«Арсенал» упустил победу над «Уотфордом», ведя по ходу матча в два мяча

Встреча прошла на стадионе «Викарэйдж Роуд» и завершилась со счетом 2:2. В составе лондонского клуба дублем отметился Пьер-Эмерик Обамеянг (21-я и 32-я минуты). У хозяев поля отличились Том Клеверли (53) и Роберто Перейра (81, пен.).

После этой игры «Арсенал» набрал восемь очков и поднялся на седьмую строчку в турнирной таблице АПЛ. «Уотфорд», имея в активе два очка, занимает 20-е место.

В следующем туре «Арсенал» на своем поле сыграет против «Астон Виллы», а «Уотфорд» в гостях встретится с «Манчестер Сити».