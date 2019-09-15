«Шальке» в гостях разгромил «Падерборн 07»

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В составе хозяев поля голом отметился Каули (8-я минута). У клуба из Гельзенкирхена отличились Салиф Сане (33), Суат Сердар (49), Амин Арит (71, 85) и Ахмед Кутуджу (83).

После этой игры «Шальке» набрал семь очков и поднялся на шестую строчку в турнирной таблице бундеслиги. «Падерборн 07», имея в активе одно очко, занимает 17-е место.

В следующем туре «Шальке» на своем поле сыграет против «Майнц», а «Падерборн 07» в гостях встретится с «Гертой».