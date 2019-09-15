Гол Мхитаряна помог «Роме» обыграть «Сассуоло»

В составе римского клуба голами отметились Бриан Кристанте (12-я минута), Эдин Джеко (19), Генрих Мхитарян (22) и Джастин Клюйверт (33). У гостей дублем отличился Доменико Берарди (53, 72).
После этой игры «Рома» набрала пять очков и поднялась на седьмую строчку в турнирной таблице серии А. «Сассуоло», имея в активе три балла, занимает 12-е место.
В следующем туре «Рома» в гостях сыграет против «Болоньи», а «Сассуоло» на своем поле встретится со СПАЛом.
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