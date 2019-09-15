Гол Мхитаряна помог «Роме» обыграть «Сассуоло» - Советский спорт
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15 сентября 2019 20:58Футбол

Гол Мхитаряна помог «Роме» обыграть «Сассуоло»

Футболисты «Ромы» одержали победу над «Сассуоло» в домашнем матче 3-го тура чемпионата Италии со счетом 4:2.

В составе римского клуба голами отметились Бриан Кристанте (12-я минута), Эдин Джеко (19), Генрих Мхитарян (22) и Джастин Клюйверт (33). У гостей дублем отличился Доменико Берарди (53, 72).

После этой игры «Рома» набрала пять очков и поднялась на седьмую строчку в турнирной таблице серии А. «Сассуоло», имея в активе три балла, занимает 12-е место.

В следующем туре «Рома» в гостях сыграет против «Болоньи», а «Сассуоло» на своем поле встретится со СПАЛом.

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