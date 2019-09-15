«Краснодар» на своем поле обыграл «Крылья Советов» Футболисты «Краснодара» одержали победу над «Крыльями Советов» в домашнем матче 9-го тура чемпионата России со счетом 4:2.

В составе самарской команды голами отметились Александр Соболев (12-я минута) и Паул Антон (75). У краснодарцев отличились Магомед-Шапи Сулейманов (16), Кристофер Ольссон (48), Вандерсон (57) и Ари (67)

Отметим, что в компенсированное время первого тайма Соболев не смог реализовать пенальти, а на 67-й минуте с 11-метровой отметки не смог переиграть голкипера самарцев Ари.

После этой игры «Краснодар» 20 очков и вернулся на первую строчку в турнирной таблице РПЛ. «Крылья Советов», имея в активе семь очков, расположились на 14-м месте.

В следующем туре «Краснодар» в гостях сыграет против ЦСКА, а «Крылья Советов» на выезде встретятся с «Ахматом».