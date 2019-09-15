Виктор Гончаренко: В первом тайме с «Тамбовом» у ЦСКА мало что получалось

- В первом тайме у нас мало что получалось, но мы по чуть-чуть наращивали преимущество, заработали пенальти. Не забили его, но это не выбило из колеи, продолжили оказывать давление. Путем замен удалось еще взвинтить темп.
Судьбу матча решил отличный удар Бистровича. После паузы на сборы не чувствуешь состояние команды. Мы одержали победу, довольны этим и идем вперед. Ложка дегтя – травмы и дисквалификации, но будем с этим справляться, - цитирует специалиста пресс-служба армейцев.
Добавим, что после этой победы ЦСКА набрал 19 очков и занимает третью строчку в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре армейцы на своем поле сыграют против «Краснодара».
Российского финала не будет. Рублев проиграл в четвертом круге US Open Вы уже размечтались о возможном российском финале на US Open? Увы, Андрей Рублев не смог составить компанию Даниилу Медведеву в восьмерке лучших на Открытом чемпионате США. В четвертом раунде он уступил Маттео Берреттини из Италии – 1:6, 4:6, 6:7 (6:8). 03.09.2019 06:00 Теннис Мысин Николай «Динамо» проиграло по делу». Что говорили Крикунов и Мактавиш Главные тренеры «Локомотива» и «Динамо» подвели итоги игры. 12.09.2019 22:30 Хоккей Костяев Иван «Бистро» по-армейски. ЦСКА вырвал победу у «Тамбова» (видео) Красно-синие победили оставшийся в меньшинстве «Тамбов» благодаря суперголу Кристияна Бистровича в концовке. 15.09.2019 18:45 Футбол Мощенко Захар «Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон «Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России. 27.03.2019 09:00 Биатлон Волохов Юрий Евгений Кафельников: Был момент, когда показалось, что Надаль уже не вырулит Финал US Open, в котором Даниил Медведев уступил Рафаэлю Надалю (5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6) специально для «Советского спорта» прокомментировал Олимпийский чемпион 2000 года. 10.09.2019 17:30 Теннис Андронов Алексей Георгий Джикия: Если болельщики будут «прессовать» Кононова, я его поддержу Капитан «Спартака» долго и обстоятельно отвечал на вопросы журналистов после домашнего поражения (1:2) от «Урала» в матче девятого тура РПЛ. 14.09.2019 21:00 Футбол Мощенко Захар Прощай, легенда. Умер Халвард Ханеволд. Ему было 49 В норвежском Аскере на 50-м году жизни скончался трехкратный олимпийский чемпион Халвард Ханеволд. Причина смерти пока не называется. 03.09.2019 22:15 Биатлон Мысин Николай Александр Шлеменко: Порье допустил ошибку – много сил потратил на удушение Хабиба Боец смешанных единоборств Александр Шлеменко – о победе Хабиба Нурмагомедова над Дастином Порье. 08.09.2019 00:45 ММА Волохов Юрий Вадим Шипачев: Счастлив набрать 600-е очко в КХЛ на родном череповецком льду Капитан московского «Динамо – о третьем поражении своей команды, 600-м очке в КХЛ и будущем череповецкого хоккея. 15.09.2019 13:30 Хоккей Кузютина Елена «Динамо» разгромили в Ярославле. Похоже, «Локомотив» пришел в себя Мактавиш переиграл Крикунова. 12.09.2019 22:00 Хоккей Костяев Иван