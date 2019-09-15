Виктор Гончаренко: В первом тайме с «Тамбовом» у ЦСКА мало что получалось Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал победу команды в матче 9-го тура чемпионата России с «Тамбовом» (2:0).

- В первом тайме у нас мало что получалось, но мы по чуть-чуть наращивали преимущество, заработали пенальти. Не забили его, но это не выбило из колеи, продолжили оказывать давление. Путем замен удалось еще взвинтить темп.

Судьбу матча решил отличный удар Бистровича. После паузы на сборы не чувствуешь состояние команды. Мы одержали победу, довольны этим и идем вперед. Ложка дегтя – травмы и дисквалификации, но будем с этим справляться, - цитирует специалиста пресс-служба армейцев.

Добавим, что после этой победы ЦСКА набрал 19 очков и занимает третью строчку в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре армейцы на своем поле сыграют против «Краснодара».