Миодраг Божович: В первом тайме «Крыльев Советов» выглядели очень солидно

- В первом тайме мы выглядели очень солидно. Если бы забили пенальти в конце первого тайма, думаю, что все было бы по-другому. Потом мы очень быстро пропустили 2 гола, и было сложно отыграться, - рассказал Божович в эфире «Матч Премьер».
Добавим, что после этой игры «Крылья Советов», имея в активе семь очков, расположились на 14-м месте. В следующем туре самарская команда на выезде встретится с «Ахматом».
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