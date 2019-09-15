Сергей Рыжиков: Во втором тайме «Крылья Советов» стали допускать больше ошибок Голкипер «Крыльев Советов» Сергей Рыжиков прокомментировал поражение команды в матче 9-го тура чемпионата России с «Краснодаром» (2:4).

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- Превзошел ли «Краснодар» нас в классе? Сейчас – да. Плюс мы стали допускать больше ошибок во втором тайме, а наш соперник в это время прибавил и забил быстрый гол. Конечно, это не придало нам сил. Что ж, так сложилось. Обидно, - цитирует Рыжикова «РИА Новости».

Добавим, что после этой игры «Крылья Советов», имея в активе семь очков, расположились на 14-м месте. В следующем туре самарская команда на выезде встретится с «Ахматом».