Гол Зе Луиша помог «Порту» одержать победу над «Портимоненси» Футболисты «Порту» одержали победу над «Портимоненсе» в выездном матче -го тура чемпионата Португалии со счетом 3:2.

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В составе команды гостей голами отметились Алекс Теллес (25-я минута, пен.), Зе Луиш (45) и Иван Маркано (90+8). У хозяев поля точными ударами отличились Денер (74) и Коки Андзаи (77).

В компенсированное время матча защитник «Порту» Алекс Теллес получил прямую красную карточку.

После этой игры «Порту» набрал 12 очков и поднялся на третью строчку в турнирной таблице чемпионата. «Портимоненсе», имея в активе четыре очка, занимает 14-е место.

Отметим, что бывший нападающий «Спартака» Зе Луиш забил шестой гол в семи официальных матчах за португальскую команду.