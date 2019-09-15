Гол Пентека с пенальти принес «Милану» победу над игравшей вдесятером полтора тайма «Вероной»

Единственный мяч в этой встрече на 68-й минуте забил нападающий гостей Кшиштоф Пентек.
Отметим, что на 21-й минуте встречи прямую красную карточку получил польский нападающий «Вероны» Мариуш Стемпиньски, а в компенсированное время матча красную карточку получил защитник «Милана» Давиде Калабрия.
После этой победы «Милан» набрал шесть очков и поднялся на седьмую строчку в турнирной таблице серии А. «Верона», имея в активе четыре очка, занимает 11-е место.
В следующем туре «Милан» на своем поле сыграет против «Интера», а «Верона» в гостях встретится с «Ювентусом».
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