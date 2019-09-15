Гол Пентека с пенальти принес «Милану» победу над игравшей вдесятером полтора тайма «Вероной» Футболисты «Милана» обыграли «Верону» в выездном матче 3-го тура чемпионата Италии со счетом 1:0.

Единственный мяч в этой встрече на 68-й минуте забил нападающий гостей Кшиштоф Пентек.

Отметим, что на 21-й минуте встречи прямую красную карточку получил польский нападающий «Вероны» Мариуш Стемпиньски, а в компенсированное время матча красную карточку получил защитник «Милана» Давиде Калабрия.

После этой победы «Милан» набрал шесть очков и поднялся на седьмую строчку в турнирной таблице серии А. «Верона», имея в активе четыре очка, занимает 11-е место.

В следующем туре «Милан» на своем поле сыграет против «Интера», а «Верона» в гостях встретится с «Ювентусом».