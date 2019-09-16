Быстров – о Лиге чемпионов: «Зенит» попал в очень сильную группу. Им будет непросто

Бывший хавбек «Зенита» Владимир Быстров прокомментировал результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.
«Летом «Зенит» усилился, укрепился точечно. Теперь самое главное, чтобы все были готовы на 200%. Здорово, что они вернулись в турнир, но лучше бы играть там каждый год, чтобы набираться опыта. Питерцы попали в очень сильную, ровную группу. Им будет непросто.
Все команды равные. Просто не попались клубы с именем, как «Барселона» или «Реал». Но ни с одним из соперников «Зениту» точно не будет легко. Даже с не топовыми командами в Лиге чемпионов играть сложно, особенно на выезде. В группе «Зенита» четыре фаворита. Кто лучше себя покажет, выберет правильную стратегию и тактику, тот и пройдет дальше», – цитируют Быстрова «Известия».
Первый матч на групповом этапе ЛЧ команда Сергея Семака проведет 17 сентября. В этот день ей предстоит гостевой поединок против французского «Лиона».
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