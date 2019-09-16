Быстров – о Лиге чемпионов: «Зенит» попал в очень сильную группу. Им будет непросто Питерскому клубу предстоят матчи с «Бенфикой», «Лионом» и «РБ Лейпциг».

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Бывший хавбек «Зенита» Владимир Быстров прокомментировал результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.

«Летом «Зенит» усилился, укрепился точечно. Теперь самое главное, чтобы все были готовы на 200%. Здорово, что они вернулись в турнир, но лучше бы играть там каждый год, чтобы набираться опыта. Питерцы попали в очень сильную, ровную группу. Им будет непросто.

Все команды равные. Просто не попались клубы с именем, как «Барселона» или «Реал». Но ни с одним из соперников «Зениту» точно не будет легко. Даже с не топовыми командами в Лиге чемпионов играть сложно, особенно на выезде. В группе «Зенита» четыре фаворита. Кто лучше себя покажет, выберет правильную стратегию и тактику, тот и пройдет дальше», – цитируют Быстрова «Известия».

Первый матч на групповом этапе ЛЧ команда Сергея Семака проведет 17 сентября. В этот день ей предстоит гостевой поединок против французского «Лиона».