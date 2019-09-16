Головин объяснил, почему отказался от перехода в «Ювентус» При этом российский футболист мог оказаться в «Челси».

Хавбек «Монако» Александр Головин прокомментировал свое решение перебраться в чемпионат Франции летом 2018 года, несмотря на предложения от «Челси» и «Ювентуса».

«Подумал, что сейчас мне будет тяжело в такой команде как «Челси» или «Ювентус». По мне это гранды футбола. Наверное, если бы я был футболистом из Европы, переход дался бы легче. А так как я из России, в большом клубе осложнялась бы ситуация и незнанием языка.

Я ни с кем не советовался, делая такой выбор. Мне многие подсказывали, тот же Слуцкий, Черчесов, Гончаренко. Мнения у всех были разные», – цитирует Головина Bobsoccer.

23-летний футболист перешел в «Монако» из московского ЦСКА за 30 млн евро.