Головин объяснил, почему отказался от перехода в «Ювентус»

Хавбек «Монако» Александр Головин прокомментировал свое решение перебраться в чемпионат Франции летом 2018 года, несмотря на предложения от «Челси» и «Ювентуса».
«Подумал, что сейчас мне будет тяжело в такой команде как «Челси» или «Ювентус». По мне это гранды футбола. Наверное, если бы я был футболистом из Европы, переход дался бы легче. А так как я из России, в большом клубе осложнялась бы ситуация и незнанием языка.
Я ни с кем не советовался, делая такой выбор. Мне многие подсказывали, тот же Слуцкий, Черчесов, Гончаренко. Мнения у всех были разные», – цитирует Головина Bobsoccer.
23-летний футболист перешел в «Монако» из московского ЦСКА за 30 млн евро.
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