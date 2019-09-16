Бистрович – про гол в ворота «Тамбова»: Не знаю, было ли со мной что-то похожее в жизни (видео) Встреча прошла на «ВЭБ Арене».

Полузащитник московского ЦСКА Кристиян Бистрович прокомментировал свой гол, забитый в ворота «Тамбова». Отметим, что его мяч принес победу армейцам в 9-м туре РПЛ.

«Был угловой, они выбили мяч, я в касание пробил, получился гол, и это просто фантастика. Не знаю, было ли со мной что-то похожее в жизни. Думаю, что нет. Но в последнее время я много работаю над ударами. Когда забиваешь, настроение всегда улучшается. Я просто ударил и смотрел, куда летит мяч.

Каждый матч в чемпионате России очень тяжёлый. Все соперники хорошо обороняются. Знаем, что в каждом матче будет тяжело, но мы готовы к этому. Нужно терпеть, контролировать мяч и пытаться выиграть.

У нас были хорошие моменты, но нам не удавалось их реализовать. Просто соперник хорошо оборонялся. Это было нашей главной проблемой», – заявил полузащитник клубной пресс-службе.