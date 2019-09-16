«Гэлакси» разгромил «Спортинг», Ибрагимович оформил хет-трик - Советский спорт
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16 сентября 2019 08:47ФутболГичунцев Артур

«Гэлакси» разгромил «Спортинг», Ибрагимович оформил хет-трик

В текущем сезоне шведский футболист забил 26 мячей.

В матче регулярного чемпионата MLS «Лос-Андлжелес Гэлакси» обыграл на своем поле Спортинг Канзас Сити» (7:2).

Хет-трик в составе победителей оформил 37-летний форвард Златан Ибрагимович. Его партнер по команде Себастьян Ллетгет оформил дубль, а Джо Корона и Уриэль Антуна забили по голу.

«Гэлакси» поднялся на 5-е место в таблице MLS. В активе команды 45 очков. У «Спортинга» 37 баллов и 9-я строчка.

MLS

Регулярный чемпионат

«Лос-Андлжелес Гэлакси» – «Спортинг Канзас Сити» – 7:2 (1:1)

Голы: Гутьеррес, 24 – 0:1; Ибрагимович, 32 – 1:1; Корона, 48 – 2:1; Ибрагимович, 51 – 3:1; Антуна, 69 – 4:1; Ллетгет, 7 – 5:1; Ллетгет, 78 – 6:1; Ибрагимович, 85 – 7:1; Гутьеррес, 86 – 7:2.

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