Роналду расплакался во время интервью. Ему показали видео с отцом, которого он никогда не видел - Советский спорт
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16 сентября 2019 10:37ФутболГичунцев Артур

Роналду расплакался во время интервью. Ему показали видео с отцом, которого он никогда не видел

Жозе Авейру скончался в 2005 году. Ему было 52 года.

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду не смог сдержать слез во время интервью британскому телевидению. Нападающий сборной Португалии был растроган видероликом, который ему показал Пирс Морган.

На видео отец Роналду, Жозе Авейру, заявил, что гордится своим сыном.

34-летний футболист пять раз выигрывал Лигу чемпионов, а также становился чемпионом Европы. При этом Роналду является пятикратным обладателем «Золотого мяча», лучшим бомбардиром в истории «Реала», а также чемпионом Англии, Испании и Италии.

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