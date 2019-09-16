Роналду расплакался во время интервью. Ему показали видео с отцом, которого он никогда не видел

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду не смог сдержать слез во время интервью британскому телевидению. Нападающий сборной Португалии был растроган видероликом, который ему показал Пирс Морган.
На видео отец Роналду, Жозе Авейру, заявил, что гордится своим сыном.
34-летний футболист пять раз выигрывал Лигу чемпионов, а также становился чемпионом Европы. При этом Роналду является пятикратным обладателем «Золотого мяча», лучшим бомбардиром в истории «Реала», а также чемпионом Англии, Испании и Италии.
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