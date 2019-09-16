Сергей Рыжиков: Все пенальти в матче с «Краснодаром» были назначены справедливо Команды пробили три пенальти в матче в Краснодаре.

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Голкипер «Крыльев Советов» Сергей Рыжиков высказался о решениях главного арбитра матча девятого тура премьер-лиги с «Краснодаром» (2:4) Сергее Карасеве, который назначил в игре три пенальти.

«Почему было так много пенальти в этом матче? Наверное, дело в VAR и в судье Сергее Карасеве, – приводит слова 38-летнего вратаря официальный сайт телеканала «Матч ТВ». – Я не видел еще повторов, но мне кажется, что все одиннадцатиметровые были справедливо назначены».

Напомним, из трех назначенных пенальти команды реализовали один – точно пробил Паул Антон из «Крыльев Советов», установивший окончательный счет в матче. Перед ним не реализовали свои попытки форварды Александр Соболев («Крылья Советов») и Ари («Краснодар»).