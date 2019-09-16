Александр Бубнов: В матче с «Уфой» «Динамо» надо исправлять положение «Динамо» примет «Уфу» в девятом туре премьер-лиги.

Футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч девятого тура премьер-лиги «Динамо» – «Уфа».

«Динамо» неудачно стартовало, одержало всего две победы в восьми матчах, проиграло три встречи из четырех на своем поле, – приводит Sportbox.ru слова Бубнова. – Нужно исправлять положение и реабилитироваться перед болельщиками. Ресурсы для этого есть, пауза была в помощь. Прогноз – 2:1».

Напомним, после восьми туров «Динамо» набрало девять очков и занимает 11-е место. У «Уфы» десять очков и девятое место.

Матч «Динамо» – «Уфа» пройдет 16 сентября на стадионе «Динамо». Начало – 20:00 (мск).