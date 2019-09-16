Александр Бубнов: «Ахмат» вряд ли выстоит под натиском мощной атаки «Ростова» «Ростов» примет «Ахмат» в девятом туре премьер-лиги.

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Футбольный эксперт Александр Бубнов считает, что «Ростов» победит «Ахмат» в матче девятого тура премьер-лиги.

«Ростов» выдает один хороший матч за другим и по праву возглавляет таблицу вместе с «Зенитом» и «Краснодаром», – приводит Sportbox.ru слова Бубнова. – «Ахмат» пока выглядит не лучшим образом, не демонстрирует слаженной игры и вряд ли выстоит под натиском мощной группы атаки. Прогноз – 1:0».

Напомним, после восьми туров «Ростов» набрал 17 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. У «Ахмата» восемь очков и 13-е место.

Матч «Ростов» – «Ахмат» пройдет 16 сентября на «Ростов Арене». Начало – 20:30 (мск).