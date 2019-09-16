Шарлия избежал серьезной травмы и может сыграть с «Лудогорцем» Об этом сообщает «Чемпионат».

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Защитник московского ЦСКА Звонимир Шарлия в ближайшее время должен вернуться в строй. Согласно источнику, слухи о его серьезной травме, полученной в матче 9-го тура РПЛ с «Тамбовом» (2:0), не подтвердились.

Отмечается, что хорватский футболист получил небольшое растяжение мышцы. Решение о его участии в матче группового этапа Лиги чемпионов с «Лудогорцем» будет принято после дополнительных тестов.

Напомним, встречу с болгарским клубом москвичи проведут 19 сентября на выезде.