Шарлия избежал серьезной травмы и может сыграть с «Лудогорцем» - Советский спорт
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16 сентября 2019 11:54ФутболГичунцев Артур

Шарлия избежал серьезной травмы и может сыграть с «Лудогорцем»

Об этом сообщает «Чемпионат».

Защитник московского ЦСКА Звонимир Шарлия в ближайшее время должен вернуться в строй. Согласно источнику, слухи о его серьезной травме, полученной в матче 9-го тура РПЛ с «Тамбовом» (2:0), не подтвердились.

Отмечается, что хорватский футболист получил небольшое растяжение мышцы. Решение о его участии в матче группового этапа Лиги чемпионов с «Лудогорцем» будет принято после дополнительных тестов.

Напомним, встречу с болгарским клубом москвичи проведут 19 сентября на выезде.

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