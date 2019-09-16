Икер Касильяс: «Золотой мяч» нужно создать для каждого амплуа

Голкипер «Порту» Икер Касильяс высказался о выборе лучшего игрока года, который получает «Золотой мяч».
«Думаю, (Виргил) ван Дейк был лучшим защитником прошлого сезона. Тема «Золотого мяча» очень сложная. Кто его заслуживает? Необходимо создать призы для каждого амплуа: вратарь, защитник, полузащитник и форвард», – написал 38-летний испанец в твиттере.
Напомним, «Золотой мяч» ежегодной вручается лучшему игроку, выступающему в Европе по версии журнала France Football. По итогам прошлого года его обладателем стал полузащитник «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич.
В этом году одним из номинантов может стать защитник «Ливерпуля» и сборной Голландии Виргил ван Дейк.
Медведев поборется за место в истории. Анонс финала US Open Матч Даниила Медведева и Рафаэля Надаля – в цифрах и фактах. 08.09.2019 19:15 Теннис Мысин Николай Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее Пидручного Юрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона. 25.03.2019 12:30 Биатлон Цыбанев Юрий Жуниор дос Сантос: Бой с Волковым в Москве – серьезный вызов Бразильский боец смешанного стиля Жуниор дос Сантос поделился ожиданиями от поединка с россиянином Александром Волковым на турнире UFC в Москве. 14.09.2019 09:00 ММА Усачев Владислав Трусова и Туктамышева затмили Загитову с Медведевой (видео) В «Лужниках» произвольными программами завершились предсезонные контрольные прокаты сильнейших фигуристов России. 08.09.2019 23:15 Фигурное катание Тигай Лев Лю ответила Валиевой четверным лутцем. Американка тоже выиграла этап Гран-при В США на 2-м турнире юниорской серии Гран-при Алиса Лю первой в истории женского катания сделала в одной программе и тройной аксель, и прыжок в четыре оборота. 01.09.2019 13:40 Фигурное катание Тигай Лев Видео всех голов 9-го тура РПЛ «Советский спорт» собрал для вас видео всех голов 9-го тура РПЛ. 15.09.2019 21:00 Футбол «Шахматы» Медведева и юбилей Серены. Чем уже запомнился US Open На Открытом чемпионате США определились полуфиналисты. И в их числе есть один россиянин – Даниил Медведев продолжает свое чудо-лето! «Советский спорт» – о его последних успехах, вылете Федерера и Джоковича и юбилейной победе Серены. 05.09.2019 16:30 Теннис Мысин Николай «Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон «Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России. 27.03.2019 09:00 Биатлон Волохов Юрий Валиева в Челябинске – впереди Медведевой в Канаде. Несмотря на падение 13-летняя Камила Валиева выиграла домашний этап юниорского Гран-при и вышла в финал – с феноменальными оценками и с двумя четверными в произвольной программе! 14.09.2019 17:30 Фигурное катание Тигай Лев Игорь Малиновский: Я как Мимино, мне по душе малая авиация На летнем юниорском чемпионате мира по биатлону в Минске Игорь Малиновский завоевал две бронзовые медали. Теперь звездный юниор окончательный перешел на взрослый уровень. 04.09.2019 14:30 Биатлон Волохов Юрий