Икер Касильяс: «Золотой мяч» нужно создать для каждого амплуа «Золотой мяч» вручается лучшему игроку года по версии журнала France Football.

Голкипер «Порту» Икер Касильяс высказался о выборе лучшего игрока года, который получает «Золотой мяч».

«Думаю, (Виргил) ван Дейк был лучшим защитником прошлого сезона. Тема «Золотого мяча» очень сложная. Кто его заслуживает? Необходимо создать призы для каждого амплуа: вратарь, защитник, полузащитник и форвард», – написал 38-летний испанец в твиттере.

Me ha parecido el mejor defensa de la pasada temporada. El tema del Balón de Oro es difícil de analizar. Quién lo merece? Deberían crear un premio por cada posición. Portero, defensa, centrocampista y delantero. https://t.co/gzqKHb1QRY — Iker Casillas (@IkerCasillas) September 15, 2019

Напомним, «Золотой мяч» ежегодной вручается лучшему игроку, выступающему в Европе по версии журнала France Football. По итогам прошлого года его обладателем стал полузащитник «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич.

В этом году одним из номинантов может стать защитник «Ливерпуля» и сборной Голландии Виргил ван Дейк.