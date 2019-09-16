Леонарду Жардим: «Монако» много пропускает, нам нужно работать над этим «Монако» проиграл «Марселю», ведя по ходу матча в два гола.

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим подвел итоги матча пятого тура лиги 1 с «Марселем» (3:4) на стадионе «Луи II».

«Я думаю, что на протяжении первых 30 минут игры мы контролировали ход встречи, – приводит слова португальца официальный сайт клуба. – При счете 2:1 игроки немного растерялись, а соперник ответил забитым мячом. Они вернулись в игру с большой уверенностью, однако мы смогли забить третий гол.

Я не буду сравнивать прошлый сезон и начало этого. Главное – то, что происходит в этом году. Мы много пропускаем, нам нужно работать над этим. Нам нужно наладить игру в обороне, быть более сосредоточенными. Мы дважды уступили в единоборствах при втором взятии ворот. Нужно быть более внимательными».

Напомним, по ходу первого тайма «Монако» вел со счетом 2:0, но еще до перерыва позволил «Марселю» сравнять счет, пропустив два гола за три минуты. Во втором тайме гости забили еще дважды, после чего монегаски сократили отставание до одного мяча.

У «Монако» осталось два очка и предпоследнее место в турнирной таблице.