«Интер Майами» не вел переговоры с Месси, но контактировал с Суаресом Клуб Дэвида Бекхэма начнет выступать в MLS со следующего года.

Форвард «Барселоны» Лионель Месси не вел переговоры с клубом «Интер Майами», который со следующего сезона будет выступать в MLS, сообщает Goal.com.

Ранее сообщалось, что совладелец «Интера» Дэвид Бекхэм отправил спортивного директора Пола Макдону в Лондон на секретные переговоры с отцом Месси Хорхе, однако эта информация не подтвердилась.

При этом по информации источника, новичок MLS может подписать другого игрока «Барселоны» – Луиса Суареса. Пока речь не идет о конкретных переговорах, но первые контакты между сторонами уже состоялись.

Напомним, сообщения о том, что Месси может продолжить карьеру в США, появились после того, как стало известно, что в его контракте с «Барселоной» есть опция о его досрочном расторжении при условии перехода в неевропейский клуб.