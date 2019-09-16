Ибрагимович стал рекордсменом «Гэлакси» по голам за сезон Швед оформил хет-трик в матче со «Спортинг Канзас Сити» и опередил Карлоса Руиса.

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Форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович установил клубный рекорд по голам за один сезон.

В ночь на понедельник 37-летний швед оформил хет-трик в матче регулярного чемпионата MLS со «Спортинг Канзас Сити» (7:2). Теперь на его счету 26 голов в 25 матчах сезона. Предыдущее достижение принадлежало Карлосу Руису, который в 2002 году забил 24 гола.

Отметим, что в списке бомбардиров нынешнего чемпионата Ибрагимович занимает второе место, отставая на два гола от форварда «Лос-Анджелеса» Карлоса Велы.

Свой следующий матч «Гэлакси», которые занимают пятое место в Западной конференции, проведут в ночь на воскресенье дома с «Монреаль Импэкт».