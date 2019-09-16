Гогуа пропустит несколько недель и не сыграет с «Лудогорецом» Ивуариец получил травму в матче с «Тамбовом».

Защитник ЦСКА Седрик Гогуа пропустит несколько недель из-за травмы задней поверхности бедра, которую он получил в воскресенье в матче девятого тура премьер-лиги с «Тамбовом» (2:0) на «Мордовия Арене» в Саранске, сообщает Sport24.ru.

25-летний ивуариец вышел в стартовом составе ЦСКА и был заменен на 48-й минуте на хорвата Звонимира Шарлию.

Таким образом, Гогуа точно не сыграет 19 сентября в матче первого тура группового этапа Лиги Европы с «Лудогорецом» в Разграде.

Напомним, Гогуа перешел в ЦСКА в августе из «Тамбова» и провел за команду два матча, в которых забил один гол.

В десятом туре премьер-лиги 22 сентября ЦСКА сыграет дома с «Краснодаром».