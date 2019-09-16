Владимир Быстров: Миранчукам и Смолову нужно проявлять себя именно с соперниками по Лиге чемпионов «Локомотив» сыграет с «Ювентусом», «Атлетико» и «Байером».

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров высказался о соперниках, которые достались «Локомотиву» на групповом этапе Лиги чемпионов.

Вице-чемпионы России сыграют в группе D с «Ювентусом» (Италия), «Атлетико» (Испания) и «Байером» (Германия).

«Здорово, когда у тебя в группе такие соперники. С одной стороны, гранды, с другой – с ними можно играть в футбол, – приводят «Известия» слова Быстрова. – Если «Локомотив» покажет свою лучшую игру, то все возможно. Тем же братьям Миранчукам и Феде Смолову нужно проявлять себя в матчах именно против таких команд».

Напомним, в первом туре 18 сентября «Локомотив» сыграет в гостях с «Байером». Этот матч из-за травм пропустят полузащитники Алексей и Антон Миранчуки.