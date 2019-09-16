«Монако» обсудит будущее Жардима во время международной паузы в октябре

Совет директоров «Монако» обсудит работу главного тренера команды Леонарду Жардима во время международной паузы в октябре, сообщает Get French Football News.
45-летний португалец вернулся в клуб в январе этого года, спустя три месяца после отставки. В воскресенье монегаски проиграли «Марселю» (3:4) в матче пятого тура лиги 1 на стадионе «Луи II». При этом по ходу игры «Монако» вел в два мяча. В итоге у команды осталось два очка и предпоследнее место в турнирной таблице.
В следующем туре «Монако» сыграет в гостях с «Реймсом». Также до международной паузы команда проведет матчи с «Ниццой», «Брестом» и «Монпелье».
Бьянка – новая королева. Время Серены ушло Какие выводы мы можем сделать после победы Бьянки Андрееску над Сереной Уильямс в финале Открытого чемпионата США. 08.09.2019 15:30 Теннис Мысин Николай Нурмагомедов проведет следующий бой с Фергюсоном… и победит Действующий чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов сегодня ночью вернулся в Махачкалу после победы над Дастином Порье, но в столице Дагестана уже знают, с кем их любимец встретится в следующий раз. 12.09.2019 17:30 ММА Волохов Юрий Крылов проиграл возрастному бразильцу, Гейтжи вырубил Серроне (видео) В Ванкувере (Канада) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 158. В одном из главных поединков бойцовского шоу 27-летний Никита Крылов раздельным решением судей уступил 39-летнему Гловеру Тейшейре. 15.09.2019 10:00 ММА Ващенко Сергей «Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезон У биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной. 26.03.2019 16:30 Биатлон Волохов Юрий Переодевание на льду. Щербакова обошла Туктамышеву в Бергамо На турнире в Италии 15-летняя Анна Щербакова выиграла произвольную программу и опередила более опытную и титулованную соотечественницу Елизавету Туктамышеву. 14.09.2019 23:30 Фигурное катание Тигай Лев Видео всех голов 9-го тура РПЛ «Советский спорт» собрал для вас видео всех голов 9-го тура РПЛ. 15.09.2019 21:00 Футбол «Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон «Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России. 27.03.2019 09:00 Биатлон Волохов Юрий Трусова и Туктамышева затмили Загитову с Медведевой (видео) В «Лужниках» произвольными программами завершились предсезонные контрольные прокаты сильнейших фигуристов России. 08.09.2019 23:15 Фигурное катание Тигай Лев На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политику Уход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР. 04.04.2019 14:30 Биатлон Охотников Степан Хабиб Нурмагомедов: Мы будем делать историю В субботу в Абу-Даби пройдет бой Нурмагомедов – Порье. 07.09.2019 14:15 ММА Лео Елена