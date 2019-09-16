«Монако» обсудит будущее Жардима во время международной паузы в октябре - Советский спорт
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16 сентября 2019 15:58ФутболЛипкин Антон

«Монако» обсудит будущее Жардима во время международной паузы в октябре

Монегаски занимают предпоследнее место в лиге 1.

Совет директоров «Монако» обсудит работу главного тренера команды Леонарду Жардима во время международной паузы в октябре, сообщает Get French Football News.

45-летний португалец вернулся в клуб в январе этого года, спустя три месяца после отставки. В воскресенье монегаски проиграли «Марселю» (3:4) в матче пятого тура лиги 1 на стадионе «Луи II». При этом по ходу игры «Монако» вел в два мяча. В итоге у команды осталось два очка и предпоследнее место в турнирной таблице.

В следующем туре «Монако» сыграет в гостях с «Реймсом». Также до международной паузы команда проведет матчи с «Ниццой», «Брестом» и «Монпелье».

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