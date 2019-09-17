Шансы Кокорина сыграть в этом году в РПЛ — 64 процента, Мамаева — 15 процентов

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Контракт Кокорина с «Зенитом» истек этим летом, но представители клуба не раз публично говорили о желании вернуть Александра в команду. Эксперты БК Леон дают 64 процента на то, что Кокорин появится на поле в Премьер-лиге еще в 2019 году. Если говорить о шансах Кокорина вернуться в сборную России в отборе к Евро-2020, то букмекеры намного пессимистичнее — всего 17 процентов.

Ситуация с Мамаевым более запутанная. «Краснодар» сразу же дал понять, что будет стремиться к расторжению контракта. Букмекеры уверены, что Мамаев сыграет в чемпионате России в сезоне 2019/20 (коэффициент – 1.25), но у них большие сомнения, что это произойдет в этом календарном году, коэффициент 6.4 означает вероятность в 15 процентов. Сомнения объясняются просто – Мамаеву нужно не только получить статус свободного агента, но и найти новую команду в кратчайшие сроки.

Источник: https://betonmobile.ru/