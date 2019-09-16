Евгений Ловчев: В ЦСКА два рулевых – Гинер и Гончаренко Наш обозреватель Евгений Ловчев – о победе ЦСКА над «Тамбовом» в 9-м туре РПЛ.

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- Виктор Гончаренко выжимает все из команды. Да, вроде бы все шло к нулевой ничей с «Тамбовом», хотя армейцы владели весь матч большим преимуществом. Но они все давили, шли вперед и были вознаграждены. Прекрасный мяч забил Бистрович. Когда игра складывается таким образом, когда соперник всей командой обороняется, нужно бить издалека. ЦСКА заслуженно победил. Армейцы приблизились к лидерам. У ЦСКА двое рулевых, которые задают курс, ведут команду твердой рукой, это – Евгений Гинер и Виктор Гончаренко.